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В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме - РИА Новости, 04.08.2024
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16:59 04.08.2024 (обновлено: 18:14 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/pozhar--1964003073.html
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме - РИА Новости, 04.08.2024
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме
Пожарные локализовали возгорание в старинном здании, в котором находился доходный дом, в центре Ростова-на-Дону на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:59
2024-08-04T18:14
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в старинном здании, в котором находился доходный дом, в центре Ростова-на-Дону на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова) загорелась на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону в воскресенье днем. Пожару был присвоен первый ранг сложности. "В 16.42 локализация на площади 300 квадратных метров", - сказал он. К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники, 49 человек. По данным главы администрации города, движение транспорта по улице Серафимовича от дома №62 до проспекта Буденновский перекрыто.
https://ria.ru/20240804/pozhar-1963925332.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме

ГУМЧС: в центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в старинном доме

© МЧС Ростовской области/TelegramМесто пожара в старинном здании на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону. 4 августа 2024
Место пожара в старинном здании на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© МЧС Ростовской области/Telegram
Место пожара в старинном здании на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону. 4 августа 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в старинном здании, в котором находился доходный дом, в центре Ростова-на-Дону на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова) загорелась на улице Серафимовича, 54 в Ростове-на-Дону в воскресенье днем. Пожару был присвоен первый ранг сложности.
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"В 16.42 локализация на площади 300 квадратных метров", - сказал он.
К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники, 49 человек.
По данным главы администрации города, движение транспорта по улице Серафимовича от дома №62 до проспекта Буденновский перекрыто.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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