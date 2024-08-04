https://ria.ru/20240804/pozdravlenie-1963947353.html

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 04.08.2024

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что несмотря на санкционное... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:37

2024-08-04T09:37

2024-08-04T09:37

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что несмотря на санкционное давление, отрасль эффективно решает поставленные президентом задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. "Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником... Несмотря на продолжающееся санкционное давление, отрасль эффективно решает поставленные президентом задачи. Модернизируется и строится новая магистральная инфраструктура, расширяется сеть скоростных перевозок, увеличивается пропускная способность и транспортная доступность, создаются и внедряются собственные цифровые технологии и сервисы", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что праздник объединяет сотни тысяч людей, которые ежедневно при любых погодных условиях обеспечивают стабильность, безопасность, надежность грузовых и пассажирских перевозок. Он также выразил железнодорожникам признательность за самоотверженный труд и преданность своему делу и подчеркнул, что каждый из них вносит весомый вклад в устойчивую работу отечественного транспортного комплекса. Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам за накопленный опыт, знания и традиции, которые они передают молодому поколению специалистов. "Желаю всем сотрудникам отрасли новых успехов, здоровья и благополучия", - заключил премьер.

https://ria.ru/20240804/zheleznodorozhniki-1963607418.html

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россия, михаил мишустин, общество