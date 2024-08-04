https://ria.ru/20240804/pozdravlenie-1963921632.html

Путин поздравил железнодорожников с праздником

Путин поздравил железнодорожников с праздником - РИА Новости, 04.08.2024

Путин поздравил железнодорожников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение надежной, слаженной и... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:02

2024-08-04T00:02

2024-08-04T04:05

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение надежной, слаженной и бесперебойной работы этой стратегической для страны отрасли.День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. Президент в видеообращении по случаю этого праздника поблагодарил работников, ветеранов железнодорожного транспорта и молодых специалистов за их труд и преданность делу."Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль - а она, безусловно, имеет стратегическое значение для нашей огромной страны, - работала надежно, слаженно и бесперебойно. Отвечала современным запросам и экономики, и наших граждан, развивалась достойно, продолжала лучшие традиции, в том числе собственной инженерной школы", — сказал Путин.Эти традиции, напомнил президент, были заложены еще в первой половине XIX века, когда открылась Царскосельская железная дорога.Среди других заслуг железнодорожников глава государства назвал открытые глобальных рынков и устойчивую работу работу многих отраслей промышленности, включая оборонные предприятия.Как отметил Путин, перед Россией стоят задачи по дальнейшей модернизации железнодорожной сети и прокладыванию новых маршрутов с использованием передовых разработок. Главными проектами станут высокоскоростные магистрали, международные логистические коридоры, бесшовное сообщение от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана и развитие Азово-Черноморского направления, рассказал президент.

https://ria.ru/20240801/tlts-1963345122.html

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Поздравление Путина с Днем железнодорожника Поздравление Путина с Днем железнодорожника 2024-08-04T00:02 true PT3M55S

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владимир путин, россия, общество