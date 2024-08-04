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Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции - РИА Новости, 04.08.2024
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21:57 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/opros-1964035279.html
Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции
Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции - РИА Новости, 04.08.2024
Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными при подсчете результатов РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:57
2024-08-04T21:57
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
камала харрис
роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными при подсчете результатов опроса, показавшего победу вице-президента Камалы Харрис на гипотетических выборах в стране. "Последний опрос CBS и YouGov среди зарегистрированных избирателей показывает сдвиг на уровне погрешности в общенациональном прямом голосовании между... Трампом и Камалой Харрис, (сдвиг - ред.) является полностью результатом методологического решения… Без этой манипуляции президент Трамп сохранил бы лидерство 51 против 49", - говорится в распространенном заявлении штаба кандидата от Республиканской партии. По мнению представителей Трампа, авторы исследования представили результаты под влиянием идеологии, сохранив весовые коэффициенты по возрасту, партийной принадлежности и расе, чтобы опрос не выглядел как подтасованный. Опрос CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov показал, что 50% американцев проголосовали бы за Харрис и 49% - за Трампа в том случае, если бы выборы президента проходили непосредственно в день опроса. По данным этого опроса, действующая вице-президент также опережает бывшего хозяина Белого дома и в случае с наличием третьего участника - независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, в этом случае за Харрис проголосуют 49% респондентов, за Трампа - 47%, а за Кеннеди-младшего - 2%. Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это из-за не желания видеть Трампа президентом США, 34% проголосуют за нее из личных симпатий, а еще 24% - поскольку она является кандидатом от Демократической партии.
https://ria.ru/20240803/tramp-1963914548.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, роберт кеннеди
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Роберт Кеннеди
Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции

Штаб Трампа обвинил CBS и YouGov в манипуляции в опросе, где победила Харрис

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными при подсчете результатов опроса, показавшего победу вице-президента Камалы Харрис на гипотетических выборах в стране.
"Последний опрос CBS и YouGov среди зарегистрированных избирателей показывает сдвиг на уровне погрешности в общенациональном прямом голосовании между... Трампом и Камалой Харрис, (сдвиг - ред.) является полностью результатом методологического решения… Без этой манипуляции президент Трамп сохранил бы лидерство 51 против 49", - говорится в распространенном заявлении штаба кандидата от Республиканской партии.
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По мнению представителей Трампа, авторы исследования представили результаты под влиянием идеологии, сохранив весовые коэффициенты по возрасту, партийной принадлежности и расе, чтобы опрос не выглядел как подтасованный.
Опрос CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov показал, что 50% американцев проголосовали бы за Харрис и 49% - за Трампа в том случае, если бы выборы президента проходили непосредственно в день опроса. По данным этого опроса, действующая вице-президент также опережает бывшего хозяина Белого дома и в случае с наличием третьего участника - независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, в этом случае за Харрис проголосуют 49% респондентов, за Трампа - 47%, а за Кеннеди-младшего - 2%. Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это из-за не желания видеть Трампа президентом США, 34% проголосуют за нее из личных симпатий, а еще 24% - поскольку она является кандидатом от Демократической партии.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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