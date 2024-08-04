https://ria.ru/20240804/opros-1964035279.html

Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции

Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции - РИА Новости, 04.08.2024

Штаб Трампа обвинил авторов показавшего победу Харрис опроса в манипуляции

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными при подсчете результатов РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T21:57

2024-08-04T21:57

2024-08-04T21:57

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

камала харрис

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными при подсчете результатов опроса, показавшего победу вице-президента Камалы Харрис на гипотетических выборах в стране. "Последний опрос CBS и YouGov среди зарегистрированных избирателей показывает сдвиг на уровне погрешности в общенациональном прямом голосовании между... Трампом и Камалой Харрис, (сдвиг - ред.) является полностью результатом методологического решения… Без этой манипуляции президент Трамп сохранил бы лидерство 51 против 49", - говорится в распространенном заявлении штаба кандидата от Республиканской партии. По мнению представителей Трампа, авторы исследования представили результаты под влиянием идеологии, сохранив весовые коэффициенты по возрасту, партийной принадлежности и расе, чтобы опрос не выглядел как подтасованный. Опрос CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov показал, что 50% американцев проголосовали бы за Харрис и 49% - за Трампа в том случае, если бы выборы президента проходили непосредственно в день опроса. По данным этого опроса, действующая вице-президент также опережает бывшего хозяина Белого дома и в случае с наличием третьего участника - независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, в этом случае за Харрис проголосуют 49% респондентов, за Трампа - 47%, а за Кеннеди-младшего - 2%. Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это из-за не желания видеть Трампа президентом США, 34% проголосуют за нее из личных симпатий, а еще 24% - поскольку она является кандидатом от Демократической партии.

https://ria.ru/20240803/tramp-1963914548.html

https://ria.ru/20240802/debaty-1963796460.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, роберт кеннеди