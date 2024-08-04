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В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/opasnost-1964000289.html
В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность
В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской и Воронежской областях, сообщили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:36
2024-08-04T16:36
специальная военная операция на украине
воронежская область
курская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской и Воронежской областях, сообщили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 15.54 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. В Воронежской области ракетная опасность была объявлена в 15.56 мск. "Отбой ракетной опасности в регионе", - написал Александр Гусев в Telegram-канале.
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воронежская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Курская область
В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность

В Курской и Воронежской областях отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской и Воронежской областях, сообщили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 15.54 мск.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В Воронежской области ракетная опасность была объявлена в 15.56 мск.
"Отбой ракетной опасности в регионе", - написал Александр Гусев в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьКурская область
 
 
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