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В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность

В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024

В Курской и Воронежской областях отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской и Воронежской областях, сообщили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:36

2024-08-04T16:36

2024-08-04T16:36

специальная военная операция на украине

воронежская область

курская область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской и Воронежской областях, сообщили врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 15.54 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. В Воронежской области ракетная опасность была объявлена в 15.56 мск. "Отбой ракетной опасности в регионе", - написал Александр Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

воронежская область

курская область

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воронежская область, курская область