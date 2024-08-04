https://ria.ru/20240804/opasnost-1963995025.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:59

2024-08-04T15:59

2024-08-04T16:06

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность