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В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:59
2024-08-04T15:59
2024-08-04T16:06
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность