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В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 04.08.2024 (обновлено: 16:06 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/opasnost-1963995025.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:59
2024-08-04T16:06
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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