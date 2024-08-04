https://ria.ru/20240804/opasnost-1963994559.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:57
2024-08-04T15:57
2024-08-04T16:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность