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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 04.08.2024 (обновлено: 16:00 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/opasnost-1963994559.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:57
2024-08-04T16:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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