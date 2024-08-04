https://ria.ru/20240804/opasnost-1963985771.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:32

2024-08-04T14:32

2024-08-04T14:34

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 14.08 мск, спустя девять минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность