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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:32
2024-08-04T14:32
2024-08-04T14:34
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 14.08 мск, спустя девять минут ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность