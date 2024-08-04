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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:42 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/opasnost-1963929137.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 04.08.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:42
2024-08-04T02:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе в 1.43. Через 9 минут он написал о повторном запуске сирены ракетной опасности. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе в 1.43. Через 9 минут он написал о повторном запуске сирены ракетной опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияБезопасность
 
 
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