Рейтинг@Mail.ru
Над Одессой заметили истребитель F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/odessa-1964008703.html
Над Одессой заметили истребитель F-16
Над Одессой заметили истребитель F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Над Одессой заметили истребитель F-16
Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна". РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:42
2024-08-04T17:42
специальная военная операция на украине
украина
в мире
одесса
владимир зеленский
f-16
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964008331_0:74:458:332_1920x0_80_0_0_77a62283b345652ab107218f1567e696.png
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна"."В небе над Одессой заметили истребитель F-16", — говорится в сообщении.Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16. Тем не менее он не уточнил их количество.В МИД России подчеркивали, что сам факт появления у Киева F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html
украина
одесса
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964008331_0:119:458:463_1920x0_80_0_0_b95aa45b2527df0845471bc9d2d279ca.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, одесса, владимир зеленский, f-16, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, F-16, Киев, Россия
Над Одессой заметили истребитель F-16

Истребитель F-16 впервые замечен над Одессой

© СоцсетиПолет F-16 над Одессой
Полет F-16 над Одессой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Соцсети
Полет F-16 над Одессой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна".
"В небе над Одессой заметили истребитель F-16", — говорится в сообщении.
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Вчера, 15:23
Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16. Тем не менее он не уточнил их количество.
В МИД России подчеркивали, что сам факт появления у Киева F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреОдессаВладимир ЗеленскийF-16КиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала