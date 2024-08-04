https://ria.ru/20240804/odessa-1964008703.html

Над Одессой заметили истребитель F-16

Над Одессой заметили истребитель F-16 - РИА Новости, 04.08.2024

Над Одессой заметили истребитель F-16

Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна". РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:42

2024-08-04T17:42

2024-08-04T17:42

специальная военная операция на украине

украина

в мире

одесса

владимир зеленский

f-16

киев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964008331_0:74:458:332_1920x0_80_0_0_77a62283b345652ab107218f1567e696.png

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна"."В небе над Одессой заметили истребитель F-16", — говорится в сообщении.Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16. Тем не менее он не уточнил их количество.В МИД России подчеркивали, что сам факт появления у Киева F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html

https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html

украина

одесса

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, одесса, владимир зеленский, f-16, киев, россия