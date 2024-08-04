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Над Одессой заметили истребитель F-16
Над Одессой заметили истребитель F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Над Одессой заметили истребитель F-16
Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна". РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:42
2024-08-04T17:42
2024-08-04T17:42
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Над Одессой впервые заметили истребители F-16, пишет издание "Страна"."В небе над Одессой заметили истребитель F-16", — говорится в сообщении.Ранее в воскресенье Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил западные самолеты F-16. Тем не менее он не уточнил их количество.В МИД России подчеркивали, что сам факт появления у Киева F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963991091.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, F-16, Киев, Россия
Над Одессой заметили истребитель F-16
Истребитель F-16 впервые замечен над Одессой