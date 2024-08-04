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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.08.2024
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:47
2024-08-04T07:47
2024-08-04T07:47
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В субботу ведомство сообщало, что ВСУ обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки. "Тридцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 14 обстрелов на Донецком направлении. 15 обстрелов на Горловском направлении. Один обстрел на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, всего по ДНР было выпущено 80 боеприпасов. В ведомство также поступили сведения о двух пострадавших мирных жителях.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 80 боеприпасов