https://ria.ru/20240804/obstrely-1963939486.html

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.08.2024

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:47

2024-08-04T07:47

2024-08-04T07:47

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вооруженные силы украины

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россия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 80 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В субботу ведомство сообщало, что ВСУ обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки. "Тридцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 14 обстрелов на Донецком направлении. 15 обстрелов на Горловском направлении. Один обстрел на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, всего по ДНР было выпущено 80 боеприпасов. В ведомство также поступили сведения о двух пострадавших мирных жителях.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия