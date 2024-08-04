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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T19:59

2024-08-04T19:59

2024-08-04T19:59

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Гагарина ранена мирная горловчанка", - говорится в Telegram-канале мэра. Ранее Приходько сообщал, что мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия