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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/obstrel-1964024801.html
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:59
2024-08-04T19:59
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Гагарина ранена мирная горловчанка", - говорится в Telegram-канале мэра. Ранее Приходько сообщал, что мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск.
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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Гагарина ранена мирная горловчанка", - говорится в Telegram-канале мэра.
Ранее Приходько сообщал, что мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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