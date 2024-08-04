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Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 04.08.2024
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10:25 04.08.2024 (обновлено: 10:47 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/obstrel-1963952020.html
Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 04.08.2024
Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:25
2024-08-04T10:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 40 беспилотников. В результате этих атак пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 59 частных домовладениях, коммерческом объекте, а также девяти автомобилях. "В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была произведена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый произведены атаки с помощью одного БПЛА и двух снарядов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено девять боеприпасов и 17 дронов. В Грайворонском городском округе восемь населенных пунктов обстреляны 46 снарядами и атакованы шестью дронами. По данным главы региона, в Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и один БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 11 беспилотников и 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. За прошедший день ранены семь мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: не менее 40 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 августа 2024
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 3 августа 2024
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 40 беспилотников. В результате этих атак пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 59 частных домовладениях, коммерческом объекте, а также девяти автомобилях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была произведена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый произведены атаки с помощью одного БПЛА и двух снарядов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено девять боеприпасов и 17 дронов. В Грайворонском городском округе восемь населенных пунктов обстреляны 46 снарядами и атакованы шестью дронами. По данным главы региона, в Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и один БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 11 беспилотников и 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. За прошедший день ранены семь мирных жителей", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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