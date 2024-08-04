Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: не менее 40 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Не менее 40 украинских дронов атаковали приграничные районы Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 3 августа по семи приграничным районам Белгородской области было выпущено 85 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 40 беспилотников. В результате этих атак пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы. За отчетный день различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 59 частных домовладениях, коммерческом объекте, а также девяти автомобилях.
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"В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была произведена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый произведены атаки с помощью одного БПЛА и двух снарядов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено девять боеприпасов и 17 дронов. В Грайворонском городском округе восемь населенных пунктов обстреляны 46 снарядами и атакованы шестью дронами. По данным главы региона, в Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и один БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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