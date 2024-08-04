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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/obstrel-1963945988.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в воскресенье утром выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:26
2024-08-04T09:26
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Представительство также сообщает, что с 07.30 по 09.05 ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кроме того, в 04.20 на Никитовский район Горловки ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
донецк
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донецк, петровский район, кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
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Представительство также сообщает, что с 07.30 по 09.05 ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кроме того, в 04.20 на Никитовский район Горловки ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районКировский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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