https://ria.ru/20240804/nigeriya-1963956135.html

Президент Нигерии призвал протестующих прекратить демонстрации

Президент Нигерии призвал протестующих прекратить демонстрации - РИА Новости, 04.08.2024

Президент Нигерии призвал протестующих прекратить демонстрации

Президент Нигерии Бола Тинубу выступил с обращением к нации в связи с протестами в стране против инфляции, призвав протестующих прекратить демонстрации и... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:49

2024-08-04T10:49

2024-08-04T11:03

в мире

нигерия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу выступил с обращением к нации в связи с протестами в стране против инфляции, призвав протестующих прекратить демонстрации и вступить в диалог. Его слова приводит местное издание Daily Trust.В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов. Во время обращения к народу в воскресенье Тинубу заявил, что шокирован числом погибших в результате протестов и призвал участников прекратить митинги. "Как президент этой страны, я должен обеспечить общественный порядок... В сложившихся обстоятельствах я призываю протестующих и организаторов (протестов - ред.) приостановить любые дальнейшие акции протеста и создать условия для диалога", - сказал президент. Тинубу добавил, что власти страны не будут сидеть сложа руки. Президент также осудил акты вандализма и мародерства на почве протестов в ряде штатов и выразил соболезнования погибшим. Ранее местная газета Punch сообщала о 17 погибших в результате беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции.

https://ria.ru/20240802/zalozhniki-1963795405.html

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в мире, нигерия