https://ria.ru/20240804/napadenie-1963942915.html

При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек

При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024

При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек

Нападение с ножом произошло в южном пригороде Тель-Авива Холоне утром в воскресенье, по меньшей мере один человек погиб, сообщает израильская служба скорой... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:49

2024-08-04T08:49

2024-08-04T11:37

в мире

тель-авив

западный берег реки иордан

израиль

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападение с ножом произошло в южном пригороде Тель-Авива Холоне утром в воскресенье, по меньшей мере один человек погиб, сообщает израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" на сайте. "Медики и фельдшеры медицинской службы "Маген Давид Адом" оказывают помощь четырем пострадавшим, в том числе двум в критическом состоянии - женщине и мужчине, и двум мужчинам в состоянии средней тяжести... После проведения реанимационных мероприятий медики и фельдшеры "Маген Давид адом" констатировали смерть 70-летней женщины", - говорится в сообщении службы.Позднее газета Times of Israel со ссылкой на сотрудников больницы, в которую доставили мужчину в критическом состоянии, сообщила, что мужчину привезли туда "без признаков жизни", и врачи позднее констатировали его смерть.Газета сообщает со ссылкой на полицию, что нападавший был палестинцем с Западного берега реки Иордан, он был ликвидирован полицейским, прибывшим на место происшествия.

https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html

тель-авив

западный берег реки иордан

израиль

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в мире, тель-авив, западный берег реки иордан, израиль