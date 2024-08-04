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При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024
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08:49 04.08.2024 (обновлено: 11:37 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/napadenie-1963942915.html
При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек
При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024
При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек
Нападение с ножом произошло в южном пригороде Тель-Авива Холоне утром в воскресенье, по меньшей мере один человек погиб, сообщает израильская служба скорой... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T08:49
2024-08-04T11:37
в мире
тель-авив
западный берег реки иордан
израиль
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападение с ножом произошло в южном пригороде Тель-Авива Холоне утром в воскресенье, по меньшей мере один человек погиб, сообщает израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" на сайте. "Медики и фельдшеры медицинской службы "Маген Давид Адом" оказывают помощь четырем пострадавшим, в том числе двум в критическом состоянии - женщине и мужчине, и двум мужчинам в состоянии средней тяжести... После проведения реанимационных мероприятий медики и фельдшеры "Маген Давид адом" констатировали смерть 70-летней женщины", - говорится в сообщении службы.Позднее газета Times of Israel со ссылкой на сотрудников больницы, в которую доставили мужчину в критическом состоянии, сообщила, что мужчину привезли туда "без признаков жизни", и врачи позднее констатировали его смерть.Газета сообщает со ссылкой на полицию, что нападавший был палестинцем с Западного берега реки Иордан, он был ликвидирован полицейским, прибывшим на место происшествия.
https://ria.ru/20231106/izrail-1907758689.html
тель-авив
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в мире, тель-авив, западный берег реки иордан, израиль
В мире, Тель-Авив, Западный берег реки Иордан, Израиль
При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек

При нападении с ножом в пригороде Тель-Авива погиб человек, трое пострадали

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападение с ножом произошло в южном пригороде Тель-Авива Холоне утром в воскресенье, по меньшей мере один человек погиб, сообщает израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" на сайте.
"Медики и фельдшеры медицинской службы "Маген Давид Адом" оказывают помощь четырем пострадавшим, в том числе двум в критическом состоянии - женщине и мужчине, и двум мужчинам в состоянии средней тяжести... После проведения реанимационных мероприятий медики и фельдшеры "Маген Давид адом" констатировали смерть 70-летней женщины", - говорится в сообщении службы.
Позднее газета Times of Israel со ссылкой на сотрудников больницы, в которую доставили мужчину в критическом состоянии, сообщила, что мужчину привезли туда "без признаков жизни", и врачи позднее констатировали его смерть.
Газета сообщает со ссылкой на полицию, что нападавший был палестинцем с Западного берега реки Иордан, он был ликвидирован полицейским, прибывшим на место происшествия.
Израильская полиция на месте происшествия, где палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции и насмерть ранил 20-летнюю девушку-полицейского в Старом городе Иерусалима. 6 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Иерусалиме погибла сотрудница полиции, на которую напал палестинец
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В миреТель-АвивЗападный берег реки ИорданИзраиль
 
 
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