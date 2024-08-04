https://ria.ru/20240804/miroporyadok-1963940633.html

В Мьянме призвали создать новый справедливый миропорядок

В Мьянме призвали создать новый справедливый миропорядок - РИА Новости, 04.08.2024

В Мьянме призвали создать новый справедливый миропорядок

Председатель крупнейшей партии Республики Союз Мьянма USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи в интервью РИА Новости заявил, что считает... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:10

2024-08-04T08:10

2024-08-04T08:10

в мире

мьянма

единая россия

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ДЖАКАРТА, 4 авг - РИА Новости. Председатель крупнейшей партии Республики Союз Мьянма USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи в интервью РИА Новости заявил, что считает необходимым создать новый справедливый миропорядок, отказавшись от практик неоколониализма и односторонних санкций. В июне 2024 года партия USDP (Союзная партия солидарности и развития) подписала соглашение о сотрудничестве с российской партией "Единая Россия". Как пояснил Кхин Йи, одним из оснований для заключения соглашения стало взаимопонимание сторон по целому ряду вопросов, касающихся восприятия мира и геополитики. "Наша первая общая цель заключается в том, что мы решительно против неоколонизаторских режимов со стороны Запада. И наша партия, и "Единая Россия" выступают против этого… Наша общая цель в том, чтобы такие неоколонизаторские движения перестали существовать", - отметил политик. По его словам, крупнейшая партия Мьянмы также выступает против санкций, экономических и персональных, "которые ввели некоторые страны без какого-либо основания". "Эти санкции разрушают мировую экономику. Наша партия и партия "Единая Россия" против таких санкций", - пояснил Кхин Йи. Он также подчеркнул, что обе партии стремятся создать "новый, справедливый миропорядок для всех стран на нашей планете". "Концепция нового и справедливого миропорядка - главная концепция нашей партии в международном сотрудничестве. Мы считаем, что необходимо создать новый миропорядок на нашей Земле, в котором все страны будут по-настоящему равны", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240804/myanma-1963937442.html

https://ria.ru/20240627/kolonializm-1955901696.html

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в мире, мьянма, единая россия