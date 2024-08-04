https://ria.ru/20240804/minoborony-1963977042.html
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot - РИА Новости, 04.08.2024
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:29
2024-08-04T13:29
2024-08-04T13:36
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
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россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Минобороны: ПВО поразила украинский Су-27, 13 снарядов HIMARS и РЛС Patrion