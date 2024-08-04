https://ria.ru/20240804/minoborony-1963977042.html

Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot

Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot - РИА Новости, 04.08.2024

Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot

Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:29

2024-08-04T13:29

2024-08-04T13:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240804/minoborony-1963977042.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша