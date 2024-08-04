Рейтинг@Mail.ru
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 04.08.2024 (обновлено: 13:36 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/minoborony-1963977042.html
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot - РИА Новости, 04.08.2024
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:29
2024-08-04T13:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240804/minoborony-1963977042.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot

Минобороны: ПВО поразила украинский Су-27, 13 снарядов HIMARS и РЛС Patrion

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле
Российский военнослужащий возле - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий возле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские войска поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ЗРК Patriot, склад хранения беспилотников, ПВО сбила самолет Су-27 и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
Российский военнослужащий возле - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Российские военные в течение суток поразили станцию РЛС Patriot
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала