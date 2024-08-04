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Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 04.08.2024
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:20
2024-08-04T13:20
2024-08-04T13:24
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Минобороны: ВСУ потеряли 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"