https://ria.ru/20240804/minoborony-1963974854.html

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 04.08.2024

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:20

2024-08-04T13:20

2024-08-04T13:24

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 75 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область