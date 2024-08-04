Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Минобороны: ВСУ потеряли 490 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 490 военнослужащих, кроме того Киев потерял три танка, в том числе два немецких Leopard, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, как отметили в российском ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, две гаубицы М198 производства США, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD". Также уничтожены два склада боеприпасов.