https://ria.ru/20240804/minoborony-1963974501.html

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам - РИА Новости, 04.08.2024

Группировка "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 490... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:17

2024-08-04T13:17

2024-08-04T13:23

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 490 военнослужащих, кроме того Киев потерял три танка, в том числе два немецких Leopard, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, как отметили в российском ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, две гаубицы М198 производства США, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD". Также уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

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россия, вооруженные силы украины, сша