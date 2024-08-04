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Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 04.08.2024 (обновлено: 13:33 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/minoborony-1963974407.html
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ
Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 690... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:17
2024-08-04T13:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
красногоровка
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 690 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 5 штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", 105 мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красногоровка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 690 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 5 штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", 105 мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьКрасногоровкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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