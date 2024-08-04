https://ria.ru/20240804/minoborony-1963974407.html

Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 690 военных ВСУ

Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 690... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:17

2024-08-04T13:17

2024-08-04T13:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

красногоровка

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила контратаку, потери противника составили до 690 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 5 штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм пушку "Гиацинт-Б", 105 мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

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вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика