Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 04.08.2024 (обновлено: 13:26 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/minoborony-1963974215.html
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделениями российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отражены две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 190 военных, сообщило РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:15
2024-08-04T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_117f4caf955e14aced9ac0cc33a65384.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделениями российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отражены две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 190 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старица, Волчанск Харьковской области, Мирополье и Басовка Сумской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов", - говорится сообщении.В результате контрбатарейной борьбы поражены: две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, заключило ведомство.
https://ria.ru/20240801/tagesspiegel-1963359842.html
россия
сша
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_1023:201:3217:1847_1920x0_80_0_0_ce86844131cea5ee2942788b740c5d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, сша, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Волчанск
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделениями российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отражены две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 190 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старица, Волчанск Харьковской области, Мирополье и Басовка Сумской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов", - говорится сообщении.
В результате контрбатарейной борьбы поражены: две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, заключило ведомство.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Германии признали неутешительную правду о ВСУ
1 августа, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала