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Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделениями российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отражены две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 190 военных, сообщило РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:15
2024-08-04T13:15
2024-08-04T13:26
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделениями российской группировки войск "Север" за минувшие сутки отражены две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 190 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старица, Волчанск Харьковской области, Мирополье и Басовка Сумской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов", - говорится сообщении.В результате контрбатарейной борьбы поражены: две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, заключило ведомство.
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вооруженные силы украины, россия, сша, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Волчанск
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки "Север"