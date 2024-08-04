https://ria.ru/20240804/mchs-1964033991.html

В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе

В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 04.08.2024

В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T21:28

2024-08-04T21:28

2024-08-04T21:43

происшествия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. Ранее в ведомстве отмечали, что по предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны."В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240804/mchs-1964023531.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)