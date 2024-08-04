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В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 04.08.2024
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21:28 04.08.2024 (обновлено: 21:43 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/mchs-1964033991.html
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 04.08.2024
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:28
2024-08-04T21:43
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. Ранее в ведомстве отмечали, что по предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны."В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.
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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. Ранее в ведомстве отмечали, что по предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны.
«
"В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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