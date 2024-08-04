https://ria.ru/20240804/mchs-1964033991.html
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 04.08.2024
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:28
2024-08-04T21:28
2024-08-04T21:43
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске Архангельской области, по уточненной информации, внутри здания хранились стройматериалы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.МЧС РФ в воскресенье сообщало о пожаре на складе в Северодвинске на площади 3 тысячи квадратных метров. Ранее в ведомстве отмечали, что по предварительным данным, внутри здания находятся кислородные баллоны."В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. По уточненной информации, внутри склада хранились стройматериалы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240804/mchs-1964023531.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северодвинске ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске