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Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2024
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09:29 04.08.2024
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Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом
Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2024
Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом
Около 1,2 тысячи машин скопились в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:29
2024-08-04T09:29
тамань (станица)
керчь
азовское море
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Около 1,2 тысячи машин скопились в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 9.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
тамань (станица)
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тамань (станица), керчь, азовское море, общество, крымский мост
Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Общество, Крымский мост
Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

Около 1,2 тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Около 1,2 тысячи машин скопились в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 9.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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