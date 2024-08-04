https://ria.ru/20240804/mashiny-1963946261.html

Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2024

Около 1,2 тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

Около 1,2 тысячи машин скопились в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:29

2024-08-04T09:29

2024-08-04T09:29

тамань (станица)

керчь

азовское море

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Около 1,2 тысячи машин скопились в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 9.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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тамань (станица), керчь, азовское море, общество, крымский мост