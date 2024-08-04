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В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста - РИА Новости, 04.08.2024
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18:07 04.08.2024 (обновлено: 19:49 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/kuzbass-1964011288.html
В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста
В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста - РИА Новости, 04.08.2024
В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста
Сотрудница полиции в Мариинске Кемеровской области, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, сообщает региональное... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:07
2024-08-04T19:49
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 4 авг — РИА Новости. Сотрудница полиции в Мариинске Кемеровской области, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, сообщает региональное управление СК.&quot;Третьего августа 2024 года, около 21:00 (17:00 мск), поступило сообщение о том, что на одной из улиц Мариинска на проезжей части автодороги обнаружено тело мужчины без признаков жизни)&quot;, — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Предварительно следователи установили, что инцидент произошел на улице Школьная. Легковой автомобиль врезался в 73-летнего местного жителя, двигавшегося с велосипедом по обочине в попутном направлении. Мужчина скончался на месте.&quot;В ходе расследования уголовного дела установлено, что за рулем автомобиля находилась сотрудница органов МВД, у которой по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения. В аварии она также получила травмы и была доставлена в больницу&quot;, — сообщили в следственном управлении.После выписки ей изберут меру пресечения, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240326/sk-1935965343.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста

В Мариинске пьяная сотрудница полиции насмерть сбила 73-летнего велосипедиста

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 авг — РИА Новости. Сотрудница полиции в Мариинске Кемеровской области, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, сообщает региональное управление СК.
«

"Третьего августа 2024 года, около 21:00 (17:00 мск), поступило сообщение о том, что на одной из улиц Мариинска на проезжей части автодороги обнаружено тело мужчины без признаков жизни)", — говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Предварительно следователи установили, что инцидент произошел на улице Школьная. Легковой автомобиль врезался в 73-летнего местного жителя, двигавшегося с велосипедом по обочине в попутном направлении. Мужчина скончался на месте.
«

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что за рулем автомобиля находилась сотрудница органов МВД, у которой по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения. В аварии она также получила травмы и была доставлена в больницу", — сообщили в следственном управлении.

После выписки ей изберут меру пресечения, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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