https://ria.ru/20240804/kuzbass-1964011288.html

В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста

В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста - РИА Новости, 04.08.2024

В Кузбассе пьяная сотрудница полиции насмерть сбила велосипедиста

Сотрудница полиции в Мариинске Кемеровской области, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, сообщает региональное... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T18:07

2024-08-04T18:07

2024-08-04T19:49

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 4 авг — РИА Новости. Сотрудница полиции в Мариинске Кемеровской области, находясь за рулем машины в нетрезвом виде, насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, сообщает региональное управление СК."Третьего августа 2024 года, около 21:00 (17:00 мск), поступило сообщение о том, что на одной из улиц Мариинска на проезжей части автодороги обнаружено тело мужчины без признаков жизни)", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Предварительно следователи установили, что инцидент произошел на улице Школьная. Легковой автомобиль врезался в 73-летнего местного жителя, двигавшегося с велосипедом по обочине в попутном направлении. Мужчина скончался на месте."В ходе расследования уголовного дела установлено, что за рулем автомобиля находилась сотрудница органов МВД, у которой по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения. В аварии она также получила травмы и была доставлена в больницу", — сообщили в следственном управлении.После выписки ей изберут меру пресечения, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240326/sk-1935965343.html

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кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)