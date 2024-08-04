https://ria.ru/20240804/khamas-1963998116.html

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил членов ХАМАС, разместившихся в школах Газы

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил членов ХАМАС, разместившихся в школах Газы - РИА Новости, 04.08.2024

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил членов ХАМАС, разместившихся в школах Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по членам палестинского движения ХАМАС, которые разместили свои командные центры в двух школах в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:23

2024-08-04T16:23

2024-08-04T16:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по членам палестинского движения ХАМАС, которые разместили свои командные центры в двух школах в секторе Газа. "Некоторое время назад в ходе разведывательного удара ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли удар по террористам, действовавшим в центрах управления и контроля ХАМАС, расположенных на территории школ Хасана Саламе и Насера ​​в городе Газа", - говорится в сообщении Telegram-канала израильской армии. По данным ЦАХАЛ, школы использовались батальоном "Аль-Фуркан" ХАМАС как укрытие для своих членов и в качестве командных центров, используемых для планирования и осуществления атак против ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, хамас, рафах (провинция), россия, в мире