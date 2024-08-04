ЦАХАЛ заявил, что уничтожил членов ХАМАС, разместившихся в школах Газы
ЦАХАЛ: армия уничтожила членов ХАМАС, разместившихся в двух школах Газы
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по членам палестинского движения ХАМАС, которые разместили свои командные центры в двух школах в секторе Газа.
"Некоторое время назад в ходе разведывательного удара ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли удар по террористам, действовавшим в центрах управления и контроля ХАМАС, расположенных на территории школ Хасана Саламе и Насера в городе Газа", - говорится в сообщении Telegram-канала израильской армии.
По данным ЦАХАЛ, школы использовались батальоном "Аль-Фуркан" ХАМАС как укрытие для своих членов и в качестве командных центров, используемых для планирования и осуществления атак против ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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