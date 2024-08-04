https://ria.ru/20240804/kadyrov-1964004190.html

Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров

Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024

Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы сегодня делают все, чтобы уничтожить Россию через Украину, но у них ничего не получится. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:09

2024-08-04T17:09

2024-08-04T17:09

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы сегодня делают все, чтобы уничтожить Россию через Украину, но у них ничего не получится. "Мы видим, что Запад, Европа там все делает для того, чтобы сегодня Россию уничтожить через Украину. У них никогда ничего не получилось. И что у них получится дальше? Ничего не получится. Мы не дадим заставить, чтобы нас поставили на колени и над нами управляли эти шайтаны", - сказал Кадыров в эфире "России 1".

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html

европа

россия

украина

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европа, россия, украина, рамзан кадыров, в мире