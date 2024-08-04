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Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1964004190.html
Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров
Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы сегодня делают все, чтобы уничтожить Россию через Украину, но у них ничего не получится. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:09
2024-08-04T17:09
специальная военная операция на украине
европа
россия
украина
рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы сегодня делают все, чтобы уничтожить Россию через Украину, но у них ничего не получится. "Мы видим, что Запад, Европа там все делает для того, чтобы сегодня Россию уничтожить через Украину. У них никогда ничего не получилось. И что у них получится дальше? Ничего не получится. Мы не дадим заставить, чтобы нас поставили на колени и над нами управляли эти шайтаны", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html
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европа, россия, украина, рамзан кадыров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, В мире
Европа делает все, чтобы уничтожить Россию через Украину, заявил Кадыров

Кадыров: Европа делает все, чтобы уничтожить РФ через Украину, но они не смогут

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Европы сегодня делают все, чтобы уничтожить Россию через Украину, но у них ничего не получится.
"Мы видим, что Запад, Европа там все делает для того, чтобы сегодня Россию уничтожить через Украину. У них никогда ничего не получилось. И что у них получится дальше? Ничего не получится. Мы не дадим заставить, чтобы нас поставили на колени и над нами управляли эти шайтаны", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кадыров сделал заявление об окончании СВО
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияУкраинаРамзан КадыровВ мире
 
 
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