Рейтинг@Mail.ru
Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1964003846.html
Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США
Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США - РИА Новости, 04.08.2024
Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:06
2024-08-04T17:06
россия
сша
германия
рамзан кадыров
владимир путин
владислав клюшин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться, зная, что он своих никогда не бросает. "На самом деле, когда я иду на все - я знаю, за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. Мы все люди смертны. Я знаю, что я умру, я знаю, что в любое время я стану ненужным. Я знаю, что меня могут посадить - всё может быть в этой жизни, я на все готов. Поэтому, главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнь обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение - это достойно. Еще раз, я получил гарантию, что надо не смотреть - сзади есть спина. Можно смело идти вперед на защиту нашего государства", - сказал Кадыров в эфире "России 1". В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним источник объяснил тем, что они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240804/obmen-1963964695.html
https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, германия, рамзан кадыров, владимир путин, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире
Россия, США, Германия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире
Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

Кадыров после обмена заключенными с США заявил, что президент своих не бросает

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться, зная, что он своих никогда не бросает.
"На самом деле, когда я иду на все - я знаю, за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. Мы все люди смертны. Я знаю, что я умру, я знаю, что в любое время я стану ненужным. Я знаю, что меня могут посадить - всё может быть в этой жизни, я на все готов. Поэтому, главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнь обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение - это достойно. Еще раз, я получил гарантию, что надо не смотреть - сзади есть спина. Можно смело идти вперед на защиту нашего государства", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Вчера, 11:49
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним источник объяснил тем, что они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Джо Байден на встрече вернувшихся из России заключенных - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
3 августа, 03:25
 
РоссияСШАГерманияРамзан КадыровВладимир ПутинВладислав КлюшинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала