https://ria.ru/20240804/kadyrov-1964003846.html

Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США - РИА Новости, 04.08.2024

Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:06

2024-08-04T17:06

2024-08-04T17:06

россия

сша

германия

рамзан кадыров

владимир путин

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться, зная, что он своих никогда не бросает. "На самом деле, когда я иду на все - я знаю, за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. Мы все люди смертны. Я знаю, что я умру, я знаю, что в любое время я стану ненужным. Я знаю, что меня могут посадить - всё может быть в этой жизни, я на все готов. Поэтому, главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнь обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение - это достойно. Еще раз, я получил гарантию, что надо не смотреть - сзади есть спина. Можно смело идти вперед на защиту нашего государства", - сказал Кадыров в эфире "России 1". В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним источник объяснил тем, что они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240804/obmen-1963964695.html

https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html

россия

сша

германия

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россия, сша, германия, рамзан кадыров, владимир путин, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире