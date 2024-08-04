Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США
Кадыров после обмена заключенными с США заявил, что президент своих не бросает
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обмен заключенными с США, заявил, что еще раз убедился - за спиной есть президент, на которого всегда можно положиться, зная, что он своих никогда не бросает.
"На самом деле, когда я иду на все - я знаю, за мной стоит наш президент. И он своих не бросает. Мы все люди смертны. Я знаю, что я умру, я знаю, что в любое время я стану ненужным. Я знаю, что меня могут посадить - всё может быть в этой жизни, я на все готов. Поэтому, главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит. Ты этому человеку жизнь обязан. Поэтому вот эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение - это достойно. Еще раз, я получил гарантию, что надо не смотреть - сзади есть спина. Можно смело идти вперед на защиту нашего государства", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним источник объяснил тем, что они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента