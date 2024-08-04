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Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на американских выборах
Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на американских выборах - РИА Новости, 04.08.2024
Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на американских выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на выборах президента США – Камала Харрис или Дональд Трамп. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:15
2024-08-04T16:15
2024-08-04T16:15
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на выборах президента США – Камала Харрис или Дональд Трамп. "Какая разница, кто там (победит – ред.) – все равно их назначают. Кто-то там, мне без разницы, кто там будет – петух или курица. Мне не интересно", - сказал Кадыров в эфире "России 1". Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, камала харрис, дональд трамп, рамзан кадыров, огайо, сша
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Рамзан Кадыров, Огайо, США
Кадыров заявил, что ему все равно, кто победит на американских выборах
Кадыров: без разницы, кто победит на выборах президента в США – петух или курица