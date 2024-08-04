https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963995159.html

Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров

Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024

Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:00

2024-08-04T16:00

2024-08-04T16:00

специальная военная операция на украине

украина

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. "Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html

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украина, рамзан кадыров, общество