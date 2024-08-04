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Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:00
2024-08-04T16:00
2024-08-04T16:00
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. "Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
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украина, рамзан кадыров, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Общество
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров
Кадыров заявил, что добровольцев на СВО, так много, что их не успевают обучать