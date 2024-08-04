Рейтинг@Mail.ru
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963995159.html
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:00
2024-08-04T16:00
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:232:2360:1560_1920x0_80_0_0_102cabeaf5f227ae94087609b435033c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. "Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:0:2110:1582_1920x0_80_0_0_3592649f73604b8f4edc2f2a3ab39f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, рамзан кадыров, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Общество
Желающих отправиться на СВО добровольцев очень много, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что добровольцев на СВО, так много, что их не успевают обучать

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать.
"Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кадыров сделал заявление об окончании СВО
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала