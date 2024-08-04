Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
Кадыров рассказал о нехватке сил и растущем недовольстве в ВСУ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве у украинских военных, об этом он написал в Telegram-канале.
"<...> Рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству. Тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы", — говорится в публикации.
"<...> Рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству. Тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы", — говорится в публикации.
Кадыров добавил, что на Артемовском направлении в последнее время очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен.
"Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни", — отметил он.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
"Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни", — отметил он.
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.