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Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
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17:55 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/izrail-1964009866.html
Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ
Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024
Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:55
2024-08-04T17:55
израиль
иран
хамас
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, заплатят высокую цену, передает газета Times of Israel. По данным издания, Галант сделал такое заявление во время посещения наземного технологического подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Мы очень хорошо подготовлены к обороне - на суше и в воздухе, и мы готовы быстро действовать, чтобы атаковать или ответить на атаку. Мы потребуем с врага цену, как мы это делали в последние дни. Если он посмеет напасть на нас, ему придется заплатить высокую цену", - цитирует газета заявление израильского министра обороны на фоне возможной угрозы атаки на еврейское государство со стороны Ирана. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240804/iran-1963932875.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
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израиль, иран, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, Иран, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, заплатят высокую цену, передает газета Times of Israel.
По данным издания, Галант сделал такое заявление во время посещения наземного технологического подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Официальные лица США и Израиля ожидают удара Ирана в понедельник
Вчера, 04:36
«
"Мы очень хорошо подготовлены к обороне - на суше и в воздухе, и мы готовы быстро действовать, чтобы атаковать или ответить на атаку. Мы потребуем с врага цену, как мы это делали в последние дни. Если он посмеет напасть на нас, ему придется заплатить высокую цену", - цитирует газета заявление израильского министра обороны на фоне возможной угрозы атаки на еврейское государство со стороны Ирана.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
2 августа, 14:43
 
ИзраильИранХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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