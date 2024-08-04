https://ria.ru/20240804/izrail-1964009866.html

Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ

Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

Израиль готов к сильному ответу на атаку Ирана, пишут СМИ

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:55

2024-08-04T17:55

2024-08-04T17:55

израиль

иран

хамас

оон

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, заплатят высокую цену, передает газета Times of Israel. По данным издания, Галант сделал такое заявление во время посещения наземного технологического подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Мы очень хорошо подготовлены к обороне - на суше и в воздухе, и мы готовы быстро действовать, чтобы атаковать или ответить на атаку. Мы потребуем с врага цену, как мы это делали в последние дни. Если он посмеет напасть на нас, ему придется заплатить высокую цену", - цитирует газета заявление израильского министра обороны на фоне возможной угрозы атаки на еврейское государство со стороны Ирана. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240804/iran-1963932875.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

израиль

иран

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израиль, иран, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал)