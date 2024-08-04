Рейтинг@Mail.ru
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/izrail-1963924177.html
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 04.08.2024
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль
Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:45
2024-08-04T00:45
в мире
израиль
канада
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения на Ближнем Востоке. "Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - следует из заявления правительства Канады. Многие авиакомпании временно приостановили рейсы в Израиль и Ливан, а ряд стран предостерегли своих граждан от поездок в эти страны на фоне обострения в регионе.
https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html
израиль
канада
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, канада, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Канада, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

Канадцев призвали отказаться от поездок в Израиль на фоне обострения обстановки

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения на Ближнем Востоке.
"Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - следует из заявления правительства Канады.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
СМИ: переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик
Вчера, 20:07
Многие авиакомпании временно приостановили рейсы в Израиль и Ливан, а ряд стран предостерегли своих граждан от поездок в эти страны на фоне обострения в регионе.
 
В миреИзраильКанадаБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала