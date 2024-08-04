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Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 04.08.2024
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль
Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:45
2024-08-04T00:45
2024-08-04T00:45
в мире
израиль
канада
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения на Ближнем Востоке. "Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - следует из заявления правительства Канады. Многие авиакомпании временно приостановили рейсы в Израиль и Ливан, а ряд стран предостерегли своих граждан от поездок в эти страны на фоне обострения в регионе.
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в мире, израиль, канада, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Канада, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль
Канадцев призвали отказаться от поездок в Израиль на фоне обострения обстановки