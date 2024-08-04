https://ria.ru/20240804/izrail-1963924177.html

Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль - РИА Новости, 04.08.2024

Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:45

2024-08-04T00:45

2024-08-04T00:45

в мире

израиль

канада

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Власти Канады в субботу призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью из-за растущего напряжения на Ближнем Востоке. "Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - следует из заявления правительства Канады. Многие авиакомпании временно приостановили рейсы в Израиль и Ливан, а ряд стран предостерегли своих граждан от поездок в эти страны на фоне обострения в регионе.

https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html

израиль

канада

ближний восток

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в мире, израиль, канада, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году