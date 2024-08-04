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В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов - РИА Новости, 04.08.2024
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00:32 04.08.2024 (обновлено: 00:38 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/izrail-1963923293.html
В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов
В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов - РИА Новости, 04.08.2024
В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов
Полиция задержала пять человек в ходе антиправительственного протеста в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:32
2024-08-04T00:38
в мире
израиль
тель-авив
каир (город)
биньямин нетаньяху
сами абу зухри
исмаил хания
хамас
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пять человек в ходе антиправительственного протеста в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на правоохранителей. Антиправительственные акции с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников проходят в Израиле еженедельно на протяжении нескольких месяцев. "Полиция заявила, что задержала пятерых протестующих за нарушение общественного порядка во время антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве этим вечером", - пишет издание. В субботу журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что переговоры в Каире по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик. В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями. Новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности передавало, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
https://ria.ru/20240803/khamas-1963912521.html
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тель-авив, каир (город), биньямин нетаньяху, сами абу зухри, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, Сами Абу Зухри, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов

Times of Israel: в Тель-Авиве задержали пять протестующих против правительства

© AP Photo / Leo CorreaАкция протеста с требованием освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов в Тель-Авиве
Акция протеста с требованием освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Акция протеста с требованием освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пять человек в ходе антиправительственного протеста в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на правоохранителей.
Антиправительственные акции с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников проходят в Израиле еженедельно на протяжении нескольких месяцев.
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"Полиция заявила, что задержала пятерых протестующих за нарушение общественного порядка во время антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве этим вечером", - пишет издание.
В субботу журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что переговоры в Каире по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик.
В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями. Новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности передавало, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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В миреИзраильТель-АвивКаир (город)Биньямин НетаньяхуСами Абу ЗухриИсмаил ХанияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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