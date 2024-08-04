В Тель-Авиве полиция задержала пять человек во время протестов
Times of Israel: в Тель-Авиве задержали пять протестующих против правительства
© AP Photo / Leo CorreaАкция протеста с требованием освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов в Тель-Авиве
© AP Photo / Leo Correa
Акция протеста с требованием освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пять человек в ходе антиправительственного протеста в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на правоохранителей.
Антиправительственные акции с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников проходят в Израиле еженедельно на протяжении нескольких месяцев.
"Полиция заявила, что задержала пятерых протестующих за нарушение общественного порядка во время антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве этим вечером", - пишет издание.
В субботу журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что переговоры в Каире по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик.
В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями. Новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности передавало, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.