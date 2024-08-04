https://ria.ru/20240804/infrastruktura-1963957416.html
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2024
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области
Объекты критической инфраструктуры поражены в трех населенных пунктах Сумской области на севере Украины, утверждает местное отделение украинского телеканала... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:55
2024-08-04T10:55
2024-08-04T10:57
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в трех населенных пунктах Сумской области на севере Украины, утверждает местное отделение украинского телеканала "Общественное". "На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт. Разрушения были в Мирополье, Мануховке и Дружбе", - говорится в Telegram-канале "Общественное Сумы". В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, украина, сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области
"Общественное": в Сумской области пострадали объекты критической инфраструктуры