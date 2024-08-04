https://ria.ru/20240804/infrastruktura-1963957416.html

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2024

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

Объекты критической инфраструктуры поражены в трех населенных пунктах Сумской области на севере Украины, утверждает местное отделение украинского телеканала... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:55

2024-08-04T10:55

2024-08-04T10:57

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в трех населенных пунктах Сумской области на севере Украины, утверждает местное отделение украинского телеканала "Общественное". "На Сумщине повреждена критическая инфраструктура и транспорт. Разрушения были в Мирополье, Мануховке и Дружбе", - говорится в Telegram-канале "Общественное Сумы". В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

украина

сумская область

харьковская область

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в мире, украина, сумская область, харьковская область