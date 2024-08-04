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В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 04.08.2024
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10:15 04.08.2024 (обновлено: 14:01 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/infrastruktura-1963950708.html
В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура
В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 04.08.2024
В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура
В Полтавской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура, сообщается в Telegram-канале компании-оператора "Украинские железные дороги". РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:15
2024-08-04T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
украинская железная дорога
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Полтавской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура, сообщается в Telegram-канале компании-оператора "Украинские железные дороги"."Ряд поездов Харьковского направления оперативно изменили маршруты, но из-за этого они следуют с существенными задержками. &lt;…&gt; Повреждены пути, контактная сеть, опоры проводов и другое оборудование", — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером, в 22:52, в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщали о взрывах в Миргороде, где расположен военный аэродром.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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в мире, полтавская область, украина, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Украинская железная дорога
В Полтавской области пострадала железнодорожная инфраструктура

"Укржелдорог": в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Полтавской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура, сообщается в Telegram-канале компании-оператора "Украинские железные дороги".
«
"Ряд поездов Харьковского направления оперативно изменили маршруты, но из-за этого они следуют с существенными задержками. <…> Повреждены пути, контактная сеть, опоры проводов и другое оборудование", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, накануне вечером, в 22:52, в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщали о взрывах в Миргороде, где расположен военный аэродром.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаУкраинская железная дорога
 
 
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