СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
NZZ пишет, что Германия уже проиграла в конфликте на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Германия уже проиграла в конфликте на Украине, пишет главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.
"Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а ее канцлер десять раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала "Forbes". Кому сегодня пришла бы в голову идея включить Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" — говорится в публикации.
"Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а ее канцлер десять раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала "Forbes". Кому сегодня пришла бы в голову идея включить Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если Британия и Франция еще могут рассчитывать на сдерживание России с помощью своих арсеналов, то Германия все больше полагается на США.
По мнению автора, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, то потребует от Берлина в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента его экономической мощи. Более того, Трамп вообще может отметить их запланированное размещение в Германии, пишет он.
Кроме того, конфликт на Украине обострил существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад. В культурном и политическом плане разные части страны идут разными путями, конфликт углубляет раскол, поскольку восточные и западные немцы совершенно по-разному оценивают Россию и НАТО, отмечается в материале.
Автор приходит к выводу, что сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее.
По мнению автора, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, то потребует от Берлина в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента его экономической мощи. Более того, Трамп вообще может отметить их запланированное размещение в Германии, пишет он.
Кроме того, конфликт на Украине обострил существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад. В культурном и политическом плане разные части страны идут разными путями, конфликт углубляет раскол, поскольку восточные и западные немцы совершенно по-разному оценивают Россию и НАТО, отмечается в материале.
Автор приходит к выводу, что сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее.