Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 04.08.2024 (обновлено: 17:15 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/germaniya-1963992684.html
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.08.2024
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине
Германия уже проиграла в конфликте на Украине, пишет главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. "Германия явно находится в числе проигравших. Всего... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:37
2024-08-04T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_47c498eef4f3fcf05778465249816537.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Германия уже проиграла в конфликте на Украине, пишет главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. "Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а ее канцлер десять раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала "Forbes". Кому сегодня пришла бы в голову идея включить Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" — говорится в публикации. В статье отмечается, что если Британия и Франция еще могут рассчитывать на сдерживание России с помощью своих арсеналов, то Германия все больше полагается на США.По мнению автора, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, то потребует от Берлина в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента его экономической мощи. Более того, Трамп вообще может отметить их запланированное размещение в Германии, пишет он. Кроме того, конфликт на Украине обострил существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад. В культурном и политическом плане разные части страны идут разными путями, конфликт углубляет раскол, поскольку восточные и западные немцы совершенно по-разному оценивают Россию и НАТО, отмечается в материале. Автор приходит к выводу, что сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее.
https://ria.ru/20240804/berbok-1963961452.html
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_0adb16341f8dcea8e0cc84d3c1c82deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО
СМИ назвали страну, которая уже проиграла в конфликте на Украине

NZZ пишет, что Германия уже проиграла в конфликте на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Германия уже проиграла в конфликте на Украине, пишет главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.

"Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а ее канцлер десять раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала "Forbes". Кому сегодня пришла бы в голову идея включить Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о России
Вчера, 11:19
В статье отмечается, что если Британия и Франция еще могут рассчитывать на сдерживание России с помощью своих арсеналов, то Германия все больше полагается на США.

По мнению автора, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, то потребует от Берлина в обмен на размещение американских ракет потратить на оборону значительно больше, чем два процента его экономической мощи. Более того, Трамп вообще может отметить их запланированное размещение в Германии, пишет он.

Кроме того, конфликт на Украине обострил существовавшее в Германии разделение на Восток и Запад. В культурном и политическом плане разные части страны идут разными путями, конфликт углубляет раскол, поскольку восточные и западные немцы совершенно по-разному оценивают Россию и НАТО, отмечается в материале.

Автор приходит к выводу, что сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и экономически более уязвима, как никогда ранее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Германия готова пойти на историческое преступление ради России
26 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала