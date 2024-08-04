https://ria.ru/20240804/gaza-1964001833.html

При израильской атаке на школы в Газе погибли 25 палестинцев, пишут СМИ

При израильской атаке на школы в Газе погибли 25 палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

При израильской атаке на школы в Газе погибли 25 палестинцев, пишут СМИ

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в городе Газа в результате ударов ВВС Израиля по двум школам на западе столицы анклава, передает палестинское новостное... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:49

2024-08-04T16:49

2024-08-04T17:15

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 25 палестинцев погибли в городе Газа в результате ударов ВВС Израиля по двум школам на западе столицы анклава, передает палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на данные собственного корреспондента.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по членам палестинского движения ХАМАС, которые разместили свои командные центры в двух школах в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, школы использовались батальоном "Аль-Фуркан" ХАМАС как укрытие для своих членов и в качестве командных центров, используемых для планирования и осуществления атак против ЦАХАЛ."Военные самолеты оккупантов нанесли удары по школе "Наср" и (школе имени - ред.) Хасана Саламе в районе Наср на западе города Газа, в результате чего погибли 25 соотечественников", - говорится в сообщении на сайте агентства.Агентство не приводит число раненых в ходе этих ударов. Как отмечает WAFA, раненые были госпитализированы. Также агентство сообщает о гибели еще двух человек в результате обстрела израильскими военными "группы граждан" на юго-востоке Газы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240804/tonnel-1963992493.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), израиль, россия, хамас, оон