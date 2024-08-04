https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963989953.html

В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка

В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка - РИА Новости, 04.08.2024

В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка

Из пострадавшего от паводка села Куготы в Бурятии в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:11

2024-08-04T15:11

2024-08-04T15:11

россия

заиграевский район

происшествия

мухоршибирский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Из пострадавшего от паводка села Куготы в Бурятии в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек, сообщает МЧС России. Ранее в селе Куготы Музоршибирского района Бурятии были подтоплены пять приусадебных участков, поврежден автомобильный мост через реку Сухара. "В пункт временного размещения эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели продолжают мониторить обстановку с беспилотников. Так, вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара, в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается. По данным ведомства, восстановлено дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники устранили размыв на подходе к мосту через Хонхолойку и открыли проезд для легкового автотранспорта и автобусов.

https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html

https://ria.ru/20240727/zhiteli-1962360119.html

россия

заиграевский район

мухоршибирский район

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россия, заиграевский район, происшествия, мухоршибирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024