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В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка - РИА Новости, 04.08.2024
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15:11 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963989953.html
В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка
В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка - РИА Новости, 04.08.2024
В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка
Из пострадавшего от паводка села Куготы в Бурятии в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:11
2024-08-04T15:11
россия
заиграевский район
происшествия
мухоршибирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Из пострадавшего от паводка села Куготы в Бурятии в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек, сообщает МЧС России. Ранее в селе Куготы Музоршибирского района Бурятии были подтоплены пять приусадебных участков, поврежден автомобильный мост через реку Сухара. "В пункт временного размещения эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели продолжают мониторить обстановку с беспилотников. Так, вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара, в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается. По данным ведомства, восстановлено дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники устранили размыв на подходе к мосту через Хонхолойку и открыли проезд для легкового автотранспорта и автобусов.
https://ria.ru/20240804/primore-1963984577.html
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россия
заиграевский район
мухоршибирский район
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россия, заиграевский район, происшествия, мухоршибирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, Заиграевский район, Происшествия, Мухоршибирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка

МЧС: в Бурятии эвакуировали более 20 человек из села, пострадавшего от паводка

© Мухоршибирский район/ВКонтактеПоследствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии
Последствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Мухоршибирский район/ВКонтакте
Последствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Из пострадавшего от паводка села Куготы в Бурятии в пункт временного размещения эвакуирован 21 человек, сообщает МЧС России.
Ранее в селе Куготы Музоршибирского района Бурятии были подтоплены пять приусадебных участков, поврежден автомобильный мост через реку Сухара.
Место происшествия, где в результате сильных дождей упал мост в селе Михайловка Ольгинского округа Приморья - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 14:11
"В пункт временного размещения эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели продолжают мониторить обстановку с беспилотников. Так, вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара, в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается.
По данным ведомства, восстановлено дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Дорожники устранили размыв на подходе к мосту через Хонхолойку и открыли проезд для легкового автотранспорта и автобусов.
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РоссияЗаиграевский районПроисшествияМухоршибирский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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