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В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 04.08.2024
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04:38 04.08.2024 (обновлено: 05:02 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 04.08.2024
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек
Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T04:38
2024-08-04T05:02
происшествия
петровск-забайкальский
забайкальский край
россия
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. "В результате обильных осадков, прошедших по территории Забайкальского края, подтопленными оказались два населенных пункта - город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский. Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из подтопленных домов и другие аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Петровск-Забайкальском оказался подтоплен 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Также водой разрушен один мост. Эвакуирован 81 житель, из них 61 ребенок и один маломобильный гражданин. В пункты временного размещения определены 23 человека. "В Орловском дождевым паводком подтоплен 21 дом, в котором проживают 63 человека (15 детей). На данный момент вода ушла из населенного пункта и была откачана из домов", — добавили в ГУ МЧС. По данным ведомства, в ночь на 4 августа подтопило 15 приусадебных участков в селе Баляга. В превентивных целях 20 человек эвакуированы в пункт временного размещения. Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в пострадавший от паводка поселок Орловский. "Вечером там проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим уровень ЧС и примем решения об аварийно-восстановительных работах и помощи населению", — заявил он. Он отметил, что в Петровск-Забайкальском работает зампред правительства края Николай Захаров. Также на место выехали специалисты регионального минстроя.В Бурятии, в свою очередь, введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах — Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Прокуратура региона сообщила об эвакуации более ста человек из из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. В ведомстве собираются проверить условия в ПВР и дать оценку мерам по по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийВ Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962105542.html
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происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек

МЧС: в Забайкалье из-за подтопления домов эвакуировали более ста человек

© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского краяПаводок в поселке Орловский Агинского Бурятского округе Забайкальского края
Паводок в поселке Орловский Агинского Бурятского округе Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского края
Паводок в поселке Орловский Агинского Бурятского округе Забайкальского края. Архивное фото
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ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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26 июля, 11:06
"В результате обильных осадков, прошедших по территории Забайкальского края, подтопленными оказались два населенных пункта - город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский. Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из подтопленных домов и другие аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Петровск-Забайкальском оказался подтоплен 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Также водой разрушен один мост. Эвакуирован 81 житель, из них 61 ребенок и один маломобильный гражданин. В пункты временного размещения определены 23 человека.
"В Орловском дождевым паводком подтоплен 21 дом, в котором проживают 63 человека (15 детей). На данный момент вода ушла из населенного пункта и была откачана из домов", — добавили в ГУ МЧС.
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По данным ведомства, в ночь на 4 августа подтопило 15 приусадебных участков в селе Баляга. В превентивных целях 20 человек эвакуированы в пункт временного размещения.
Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в пострадавший от паводка поселок Орловский. "Вечером там проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим уровень ЧС и примем решения об аварийно-восстановительных работах и помощи населению", — заявил он.
Он отметил, что в Петровск-Забайкальском работает зампред правительства края Николай Захаров. Также на место выехали специалисты регионального минстроя.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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В Бурятии, в свою очередь, введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах — Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Прокуратура региона сообщила об эвакуации более ста человек из из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. В ведомстве собираются проверить условия в ПВР и дать оценку мерам по по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.
В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.
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ПроисшествияПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайРоссияАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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