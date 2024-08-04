https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html

В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек

В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек - РИА Новости, 04.08.2024

В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек

Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:38

2024-08-04T04:38

2024-08-04T05:02

происшествия

петровск-забайкальский

забайкальский край

россия

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963874708_0:4:852:483_1920x0_80_0_0_a9804c2d662ac412a23684701317efbb.jpg

ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. "В результате обильных осадков, прошедших по территории Забайкальского края, подтопленными оказались два населенных пункта - город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский. Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из подтопленных домов и другие аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении. Уточняется, что в Петровск-Забайкальском оказался подтоплен 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Также водой разрушен один мост. Эвакуирован 81 житель, из них 61 ребенок и один маломобильный гражданин. В пункты временного размещения определены 23 человека. "В Орловском дождевым паводком подтоплен 21 дом, в котором проживают 63 человека (15 детей). На данный момент вода ушла из населенного пункта и была откачана из домов", — добавили в ГУ МЧС. По данным ведомства, в ночь на 4 августа подтопило 15 приусадебных участков в селе Баляга. В превентивных целях 20 человек эвакуированы в пункт временного размещения. Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в пострадавший от паводка поселок Орловский. "Вечером там проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим уровень ЧС и примем решения об аварийно-восстановительных работах и помощи населению", — заявил он. Он отметил, что в Петровск-Забайкальском работает зампред правительства края Николай Захаров. Также на место выехали специалисты регионального минстроя.В Бурятии, в свою очередь, введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах — Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Прокуратура региона сообщила об эвакуации более ста человек из из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. В ведомстве собираются проверить условия в ПВР и дать оценку мерам по по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийВ Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240726/pomosch-1962105542.html

https://ria.ru/20240803/orsk-1963836602.html

https://ria.ru/20240804/most-1963932313.html

https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963933253.html

петровск-забайкальский

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, россия, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024