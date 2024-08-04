В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек
МЧС: в Забайкалье из-за подтопления домов эвакуировали более ста человек
© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского краяПаводок в поселке Орловский Агинского Бурятского округе Забайкальского края
Паводок в поселке Орловский Агинского Бурятского округе Забайкальского края. Архивное фото
ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Более 100 человек эвакуировали из-за подтопления домов в результате паводков в населенных пунктах Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил о подтоплении домов в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа.
"В результате обильных осадков, прошедших по территории Забайкальского края, подтопленными оказались два населенных пункта - город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский. Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из подтопленных домов и другие аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Петровск-Забайкальском оказался подтоплен 21 жилой дом и 48 приусадебных участков. Также водой разрушен один мост. Эвакуирован 81 житель, из них 61 ребенок и один маломобильный гражданин. В пункты временного размещения определены 23 человека.
"В Орловском дождевым паводком подтоплен 21 дом, в котором проживают 63 человека (15 детей). На данный момент вода ушла из населенного пункта и была откачана из домов", — добавили в ГУ МЧС.
По данным ведомства, в ночь на 4 августа подтопило 15 приусадебных участков в селе Баляга. В превентивных целях 20 человек эвакуированы в пункт временного размещения.
Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что отправится в пострадавший от паводка поселок Орловский. "Вечером там проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим уровень ЧС и примем решения об аварийно-восстановительных работах и помощи населению", — заявил он.
Он отметил, что в Петровск-Забайкальском работает зампред правительства края Николай Захаров. Также на место выехали специалисты регионального минстроя.
В Бурятии, в свою очередь, введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах — Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. Прокуратура региона сообщила об эвакуации более ста человек из из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. В ведомстве собираются проверить условия в ПВР и дать оценку мерам по по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.
В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.