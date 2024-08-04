https://ria.ru/20240804/eskalatsiya-1963968428.html
Рябков рассказал о результатах переговоров Белоусова и Остина
Рябков рассказал о результатах переговоров Белоусова и Остина - РИА Новости, 04.08.2024
Рябков рассказал о результатах переговоров Белоусова и Остина
Москве и Вашингтону удалось избежать нового витка эскалации, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1",... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:22
2024-08-04T12:22
2024-08-04T23:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг — РИА Новости. Москве и Вашингтону удалось избежать нового витка эскалации, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1", комментируя разговор глав оборонных ведомств России и США."Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", — сказал он.Замминистра подчеркнул, что время односторонних уступок Москвы осталось в прошлом."Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор", — подчеркнул Рябков.При этом, по его мнению, России следует избегать эскалации. "Но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", — заключил Рябков.Как сообщали в Минобороны, 25 июля Белоусов и Остин по инициативе американской стороны провели телефонный разговор и обменялись взглядами на ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
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россия, в мире, сша, сергей рябков, андрей белоусов, ллойд остин
Россия, В мире, США, Сергей Рябков, Андрей Белоусов, Ллойд Остин
Рябков рассказал о результатах переговоров Белоусова и Остина
Рябков: Россия и США избежали эскалации после разговора глав оборонных ведомств
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг — РИА Новости.
Москве и Вашингтону удалось избежать нового витка эскалации, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1"
, комментируя разговор глав оборонных ведомств России и США.
"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", — сказал он.
Замминистра подчеркнул, что время односторонних уступок Москвы осталось в прошлом.
"Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор", — подчеркнул Рябков.
При этом, по его мнению, России следует избегать эскалации.
"Но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", — заключил Рябков.
Как сообщали в Минобороны, 25 июля Белоусов и Остин по инициативе американской стороны провели телефонный разговор и обменялись взглядами на ситуацию вокруг Украины
.