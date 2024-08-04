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В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.08.2024
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05:49 04.08.2024 (обновлено: 08:20 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/chs-1963935382.html
В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС
В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.08.2024
В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС
Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском округе Приморского края после ливней, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы округа... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:49
2024-08-04T08:20
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском округе Приморского края после ливней, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы округа Наталья Кузьменчук."Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском округе после ливней", - сказал Деменев.На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По данным на пятницу, были подтоплены 70 участков, отрезаны от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС

В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС после ливней

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском округе Приморского края после ливней, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главы округа Наталья Кузьменчук.
"Режим ЧС муниципального характера введен в Чугуевском округе после ливней", - сказал Деменев.
На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По данным на пятницу, были подтоплены 70 участков, отрезаны от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.
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