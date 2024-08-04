https://ria.ru/20240804/burjatija-1963962173.html

В еще одном селе в Бурятии подтопило пять приусадебных участков

В еще одном селе в Бурятии подтопило пять приусадебных участков - РИА Новости, 04.08.2024

В еще одном селе в Бурятии подтопило пять приусадебных участков

Пять приусадебных участков подтоплено в еще одном селе в Мухоршибирском районе Бурятии, также поврежден автомобильный мост, сообщает республиканское агентство... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:28

2024-08-04T11:28

2024-08-04T14:06

происшествия

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Пять приусадебных участков подтоплено в еще одном селе в Мухоршибирском районе Бурятии, также поврежден автомобильный мост, сообщает республиканское агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) в Telegram-канале. "Сегодня днем от оперативного дежурного ЕДДС Мухоршибирского района поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Сухара в населенном пункте Куготы подтопило пять приусадебных участков. Кроме того, в том же населенном пункте поврежден автомобильный мост через реку Сухара", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, на месте подтопления работают специалисты от администрации сельского поселения для оценки причиненного ущерба. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском и Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Местные жители лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое - дети. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. В Мухоршибирском районе в субботу произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал" предварительно на сутки остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

республика бурятия

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происшествия, мухоршибирский район, тарбагатайский район, заиграевский район, наводнения в россии — 2024, республика бурятия