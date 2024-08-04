В еще одном селе в Бурятии подтопило пять приусадебных участков
В бурятском селе Куготы подтопило пять приусадебных участков
© Мухоршибирский район/ВКонтактеПоследствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии. 4 августа 2024
Последствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии. 4 августа 2024
УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Пять приусадебных участков подтоплено в еще одном селе в Мухоршибирском районе Бурятии, также поврежден автомобильный мост, сообщает республиканское агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) в Telegram-канале.
"Сегодня днем от оперативного дежурного ЕДДС Мухоршибирского района поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Сухара в населенном пункте Куготы подтопило пять приусадебных участков. Кроме того, в том же населенном пункте поврежден автомобильный мост через реку Сухара", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, на месте подтопления работают специалисты от администрации сельского поселения для оценки причиненного ущерба.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском и Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Местные жители лишились урожая и скота.
В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое - дети. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
В Мухоршибирском районе в субботу произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал" предварительно на сутки остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.