https://ria.ru/20240804/bayden-1963926713.html

Байден заявил, что надеется на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Байден заявил, что надеется на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.08.2024

Байден заявил, что надеется на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на то, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе после гибели главы политбюро... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T01:39

2024-08-04T01:39

2024-08-04T01:39

в мире

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сша

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что надеется на то, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании последует со стороны Ирана. "Я надеюсь на это. Я не знаю", - ответил Байден на вопрос журналистки о том, "отступит" ли Иран. Слова президента приводит пресс-пул Белого дома. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240804/khezbolla-1963926140.html

https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html

иран

израиль

сша

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