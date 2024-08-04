https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html

Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина

Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина - РИА Новости, 04.08.2024

Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина

Мирная жительница Шебекино погибла при налете на город украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:04

2024-08-04T11:04

2024-08-04T12:40

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Мирная жительница Шебекино погибла при налете на город украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.По словам губернатора, из-за атак трех дронов получили повреждения два многоквартирных дома, там пострадало остекление и внутренняя отделка. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, у которых загорелись кровли. Пожар оперативно ликвидировали. В домах повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.Еще один FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково Белгородского района, добавил Гладков. Водитель и пассажиры не пострадали, машина получила повреждения. А в селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю, он полностью сгорел.Позже губернатор сообщил, что ВСУ за час дважды обстреляли Шебекино. При этом получили ранения два человека, одного с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой везут в больницу, второй обратился к медикам самостоятельно, и его отправили на амбулаторное лечение.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Силы ПВО отражают атаки противника. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240804/obstrel-1963952020.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков