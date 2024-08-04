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Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 04.08.2024 (обновлено: 12:40 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html
Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина
Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина - РИА Новости, 04.08.2024
Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина
Мирная жительница Шебекино погибла при налете на город украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:04
2024-08-04T12:40
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Мирная жительница Шебекино погибла при налете на город украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.По словам губернатора, из-за атак трех дронов получили повреждения два многоквартирных дома, там пострадало остекление и внутренняя отделка. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, у которых загорелись кровли. Пожар оперативно ликвидировали. В домах повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.Еще один FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково Белгородского района, добавил Гладков. Водитель и пассажиры не пострадали, машина получила повреждения. А в селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю, он полностью сгорел.Позже губернатор сообщил, что ВСУ за час дважды обстреляли Шебекино. При этом получили ранения два человека, одного с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой везут в больницу, второй обратился к медикам самостоятельно, и его отправили на амбулаторное лечение.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Силы ПВО отражают атаки противника. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240804/obstrel-1963952020.html
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, погибла женщина

Гладков: при атаке дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино
Последствия атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Мирная жительница Шебекино погибла при налете на город украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал он.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

По словам губернатора, из-за атак трех дронов получили повреждения два многоквартирных дома, там пострадало остекление и внутренняя отделка. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, у которых загорелись кровли. Пожар оперативно ликвидировали. В домах повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Еще один FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково Белгородского района, добавил Гладков. Водитель и пассажиры не пострадали, машина получила повреждения. А в селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю, он полностью сгорел.
Позже губернатор сообщил, что ВСУ за час дважды обстреляли Шебекино. При этом получили ранения два человека, одного с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой везут в больницу, второй обратился к медикам самостоятельно, и его отправили на амбулаторное лечение.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Силы ПВО отражают атаки противника. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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