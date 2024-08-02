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Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов - РИА Новости, 02.08.2024
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Новости Подмосковья
 
11:41 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html
Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов
Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов - РИА Новости, 02.08.2024
Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов
Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, там жители смогут проверить свое... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:41
2024-08-02T11:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дзержинский
лобня
алексей сапанюк
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, там жители смогут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Так, врачи будут проверять здоровье у жителей в парках Дзержинского, Лобни, Рузы, Чехова, Электрогорска и других округов. "Мы продолжаем проводить акцию "Проверь свое здоровье в парке". Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка. Отмечается, что при необходимости пациентов будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье". Ранее Сапанюк сообщал, что всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек.
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московская область (подмосковье), дзержинский, лобня, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Лобня, Алексей Сапанюк

Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов

© РИА Новости / Денис АбрамовВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, там жители смогут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Так, врачи будут проверять здоровье у жителей в парках Дзержинского, Лобни, Рузы, Чехова, Электрогорска и других округов.
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской областиВыездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области 3 и 4 августа
Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области 3 и 4 августа - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области
Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области 3 и 4 августа
"Мы продолжаем проводить акцию "Проверь свое здоровье в парке". Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка.
Отмечается, что при необходимости пациентов будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
Ранее Сапанюк сообщал, что всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек.
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