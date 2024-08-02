https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html

Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов

Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов - РИА Новости, 02.08.2024

Жители Подмосковья в выходные смогут проверить здоровье в парках 34 округов

Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, там жители смогут проверить свое... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:41

2024-08-02T11:41

2024-08-02T11:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дзержинский

лобня

алексей сапанюк

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выездные бригады врачей будут работать в парках 34 городских округов Московской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, там жители смогут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Так, врачи будут проверять здоровье у жителей в парках Дзержинского, Лобни, Рузы, Чехова, Электрогорска и других округов. "Мы продолжаем проводить акцию "Проверь свое здоровье в парке". Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка. Отмечается, что при необходимости пациентов будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье". Ранее Сапанюк сообщал, что всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html

московская область (подмосковье)

дзержинский

лобня

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), дзержинский, лобня, алексей сапанюк