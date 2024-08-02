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Запрет ЕС на поставки российской рыбы лишит его четверти импорта минтая - РИА Новости, 02.08.2024
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02:05 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/zapret-1963576241.html
Запрет ЕС на поставки российской рыбы лишит его четверти импорта минтая
Запрет ЕС на поставки российской рыбы лишит его четверти импорта минтая - РИА Новости, 02.08.2024
Запрет ЕС на поставки российской рыбы лишит его четверти импорта минтая
Запрет на импорт свежей рыбы из России, который сейчас обсуждается в ЕС, может лишить объединение более чем четверти импорта минтая, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:05
2024-08-02T02:05
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запрет на импорт свежей рыбы из России, который сейчас обсуждается в ЕС, может лишить объединение более чем четверти импорта минтая, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы Eurostat. В конце июля немецкая газета Die Welt сообщила о том, что сейчас в ЕС идет дискуссия об ужесточении запрета на импорт морепродуктов из России в страны союза, на этот раз в него включена и свежая рыба. При этом издание отмечает, что особенной популярностью у европейских покупателей пользуется минтай, производимый в России и США. В частности, в Германии на него приходится 19% потребления рыбы. Согласно данным Евростата, по итогам 2023 года Евросоюз импортировал минтая более чем на 1 миллиард евро. Из них 26,3%, или 266 миллионов евро, пришлось на поставки из России. Таким образом, в случае введения запрета на поставки свежей рыбы ЕС может лишиться более чем четверти импортируемого минтая. При этом в 2022 году доля поставок минтая из России составляла 27,9% (230 миллиона евро), а в 2021 году - 20% (166 миллионов евро). В весовом выражении размеры импорта российского минтая в 2023 году достигли 84,2 тысячи тонн, в 2022 году - 80,5 тысячи тонн, а в 2021-м - 57,6 тысячи тонн. В то же время объемы поставок всей свежей и мороженой рыбы из РФ в ЕС по итогам прошлого года составили 312,7 миллиона евро, что на 16% ниже показателя 2022 года - 371,8 миллиона евро.
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экономика, россия, сша, германия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, США, Германия, Евросоюз, Евростат
Запрет ЕС на поставки российской рыбы лишит его четверти импорта минтая

Запрет ЕС на поставки рыбы из России лишит его более четверти импорта минтая

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая
Добыча минтая - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Добыча минтая. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запрет на импорт свежей рыбы из России, который сейчас обсуждается в ЕС, может лишить объединение более чем четверти импорта минтая, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы Eurostat.
В конце июля немецкая газета Die Welt сообщила о том, что сейчас в ЕС идет дискуссия об ужесточении запрета на импорт морепродуктов из России в страны союза, на этот раз в него включена и свежая рыба. При этом издание отмечает, что особенной популярностью у европейских покупателей пользуется минтай, производимый в России и США. В частности, в Германии на него приходится 19% потребления рыбы.
Согласно данным Евростата, по итогам 2023 года Евросоюз импортировал минтая более чем на 1 миллиард евро. Из них 26,3%, или 266 миллионов евро, пришлось на поставки из России. Таким образом, в случае введения запрета на поставки свежей рыбы ЕС может лишиться более чем четверти импортируемого минтая.
При этом в 2022 году доля поставок минтая из России составляла 27,9% (230 миллиона евро), а в 2021 году - 20% (166 миллионов евро). В весовом выражении размеры импорта российского минтая в 2023 году достигли 84,2 тысячи тонн, в 2022 году - 80,5 тысячи тонн, а в 2021-м - 57,6 тысячи тонн.
В то же время объемы поставок всей свежей и мороженой рыбы из РФ в ЕС по итогам прошлого года составили 312,7 миллиона евро, что на 16% ниже показателя 2022 года - 371,8 миллиона евро.
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