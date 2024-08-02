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Россиянин, арестованный в Замбии, сообщил о быстрой реакции посольства - РИА Новости, 02.08.2024
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07:29 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/zambija-1963591586.html
Россиянин, арестованный в Замбии, сообщил о быстрой реакции посольства
Россиянин, арестованный в Замбии, сообщил о быстрой реакции посольства - РИА Новости, 02.08.2024
Россиянин, арестованный в Замбии, сообщил о быстрой реакции посольства
Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, сообщил РИА Новости, что посольство отреагировало на ситуацию очень быстро, а адвокаты находятся на... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:29
2024-08-02T07:29
россия
замбия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, сообщил РИА Новости, что посольство отреагировало на ситуацию очень быстро, а адвокаты находятся на связи и жестко отстаивают его интересы. "Наше посольство отреагировало моментально, после звонка, когда все это происходило, через час наш консул подъехал на место изъятия... Мой коллега американец также был арестован, и Америка, и Россия активно включены в данное дело, адвокаты находятся на связи, оказывают полную поддержку моральную, юридическую и так далее. Жестко отстаивают наши интересы в ходе процесса с отделом по борьбе с оборотом наркотиков", - сказал россиянин, подчеркнув, что МИД России также оказал помощь. Он не исключает возможности того, что дело может быть политически мотивировано и даже если после разбирательства ему запретят въезд в страну, то после всего это будет не самым страшным запретом. "Вопрос заключается в том, что это не первая моя поездка в Замбию, я с 2022 года сюда часто езжу и я покупал и вывозил в Россию… малавийскую, замбийскую валюту, раньше не было никаких проблем… Мне достаточно знакомо законодательство этой страны, раньше с таможней и с представителями отдела по борьбе с наркотиками никаких проблем не было", - заключил он. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран.
https://ria.ru/20240802/zambija-1963588825.html
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россия, замбия, америка, в мире
Россия, Замбия, Америка, В мире
Россиянин, арестованный в Замбии, сообщил о быстрой реакции посольства

Арестованный в Замбии россиянин: посольство отреагировало на ситуацию быстро

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЗамбииПосольство России в Замбии
Посольство России в Замбии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Замбии
Посольство России в Замбии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, сообщил РИА Новости, что посольство отреагировало на ситуацию очень быстро, а адвокаты находятся на связи и жестко отстаивают его интересы.
«
"Наше посольство отреагировало моментально, после звонка, когда все это происходило, через час наш консул подъехал на место изъятия... Мой коллега американец также был арестован, и Америка, и Россия активно включены в данное дело, адвокаты находятся на связи, оказывают полную поддержку моральную, юридическую и так далее. Жестко отстаивают наши интересы в ходе процесса с отделом по борьбе с оборотом наркотиков", - сказал россиянин, подчеркнув, что МИД России также оказал помощь.
Он не исключает возможности того, что дело может быть политически мотивировано и даже если после разбирательства ему запретят въезд в страну, то после всего это будет не самым страшным запретом.
"Вопрос заключается в том, что это не первая моя поездка в Замбию, я с 2022 года сюда часто езжу и я покупал и вывозил в Россию… малавийскую, замбийскую валюту, раньше не было никаких проблем… Мне достаточно знакомо законодательство этой страны, раньше с таможней и с представителями отдела по борьбе с наркотиками никаких проблем не было", - заключил он.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран.
Замбия - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Арестованный в Замбии россиянин рассказал, как у него отобрали деньги
Вчера, 06:39
 
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