https://ria.ru/20240802/zambija-1963588825.html

Арестованный в Замбии россиянин рассказал, как у него отобрали деньги

Арестованный в Замбии россиянин рассказал, как у него отобрали деньги - РИА Новости, 02.08.2024

Арестованный в Замбии россиянин рассказал, как у него отобрали деньги

Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, сообщил РИА Новости, что в отель его с коллегой сопровождали вооруженные люди, помимо денег, которые РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:39

2024-08-02T06:39

2024-08-02T06:39

замбия

лос-анджелес

сша

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, сообщил РИА Новости, что в отель его с коллегой сопровождали вооруженные люди, помимо денег, которые планировалось перепродать, изъяли и личные средства, а также арендованный автомобиль. "Доллары и другие валюты, которые были там указаны, были изъяты в отеле. То, что у нас было в отеле, то, что мы хранили в отеле, мы хотели это с собой в чемоданах увезти... В самом начале, когда досматривали наш груз, они были доброжелательны… Сейчас позвоним боссу, сделаем все, сейчас проверим все, и как только босс сказал арестовать, нас повели в отель с оружием…, Трое-четверо вооруженных людей нас сопровождали", - сказал он, уточнив, что изъяли и личные средства, а также арендованный автомобиль. Россиянин рассказал, он с коллегой работает на американскую нумизматическую компанию и подтверждающие это документы были при себе, валюту, вес которой был около тонны, планировалось отправить в Лос-Анджелес, но при попытке задекларировать купюры, они с коллегой были арестованы, а денежные средства изъяты. "Сначала таможня говорила, что никаких проблем нет, сейчас отдел по борьбе с наркотиками и отмыванием денег придет, проверит, и все будет хорошо. Мы все открывали, показывали, мы с самого начала, когда в аэропорт пришли, говорили, даже в грузовой компании, везде, даже в упаковочной компании", - отметил он. Он добавил, что в аэропорту общались в целом доброжелательно, но в ходе первого допроса без адвоката общались неуважительно, всего, по его словам, допроса было два, а расследование продолжается до сих пор. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран.

https://ria.ru/20231123/tamozhnya-1911277484.html

https://ria.ru/20231006/tamozhnya-1900880305.html

замбия

лос-анджелес

сша

россия

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замбия, лос-анджелес, сша, россия