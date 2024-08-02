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Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог - РИА Новости, 02.08.2024
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05:17 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/zambija-1963585795.html
Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог
Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог - РИА Новости, 02.08.2024
Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог
Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, опроверг РИА Новости информацию о своем освобождении под залог, он лишь получил разрешение... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:17
2024-08-02T05:17
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, опроверг РИА Новости информацию о своем освобождении под залог, он лишь получил разрешение оставаться в отеле на время рассмотрения дела. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран. "Не прекращено (дело - ред.), никто не выпускал меня под залог. Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать. Мы провели ночь в СИЗО. Я бы не назвал это камерой, это было страшное место, конечно, адвокаты смогли договориться, чтобы нас держали в отеле, а не в полицейском участке… В реальности просто договорились адвокаты", - сказал россиянин. Он также рассказал, что его обвиняют в отмывании денег, при этом, вся валюта была ввезена в страну легально и все сопровождающие документы есть, а арестовали его с коллегой при попытке задекларировать валюту, чтобы отправить в США. По его словам, адвокаты считают, что единственное нарушение, которое действительно было - это нарушение валютного законодательства при обмене валют, но за это по закону полагается лишь штраф в размере 500 долларов. "Единственная проблема в том, что эта малавийская валюта считается неконвертируемой валютой. Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег", - заключил россиянин.
https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html
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в мире, замбия, сша, россия
В мире, Замбия, США, Россия
Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог

Арестованный в Замбии россиянин опроверг информацию об освобождении под залог

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЗамбия
Замбия - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, опроверг РИА Новости информацию о своем освобождении под залог, он лишь получил разрешение оставаться в отеле на время рассмотрения дела.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран.
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"Не прекращено (дело - ред.), никто не выпускал меня под залог. Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать. Мы провели ночь в СИЗО. Я бы не назвал это камерой, это было страшное место, конечно, адвокаты смогли договориться, чтобы нас держали в отеле, а не в полицейском участке… В реальности просто договорились адвокаты", - сказал россиянин.
Он также рассказал, что его обвиняют в отмывании денег, при этом, вся валюта была ввезена в страну легально и все сопровождающие документы есть, а арестовали его с коллегой при попытке задекларировать валюту, чтобы отправить в США.
По его словам, адвокаты считают, что единственное нарушение, которое действительно было - это нарушение валютного законодательства при обмене валют, но за это по закону полагается лишь штраф в размере 500 долларов.
"Единственная проблема в том, что эта малавийская валюта считается неконвертируемой валютой. Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег", - заключил россиянин.
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