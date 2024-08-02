https://ria.ru/20240802/zambija-1963585795.html

Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог

Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог - РИА Новости, 02.08.2024

Арестованный в Замбии россиянин опроверг данные об освобождении под залог

Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, опроверг РИА Новости информацию о своем освобождении под залог, он лишь получил разрешение... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:17

2024-08-02T05:17

2024-08-02T05:17

в мире

замбия

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144885/67/1448856794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_685c813e8a3b142d4f926d7ea7f2c86c.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянин, арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту, опроверг РИА Новости информацию о своем освобождении под залог, он лишь получил разрешение оставаться в отеле на время рассмотрения дела. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран. "Не прекращено (дело - ред.), никто не выпускал меня под залог. Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать. Мы провели ночь в СИЗО. Я бы не назвал это камерой, это было страшное место, конечно, адвокаты смогли договориться, чтобы нас держали в отеле, а не в полицейском участке… В реальности просто договорились адвокаты", - сказал россиянин. Он также рассказал, что его обвиняют в отмывании денег, при этом, вся валюта была ввезена в страну легально и все сопровождающие документы есть, а арестовали его с коллегой при попытке задекларировать валюту, чтобы отправить в США. По его словам, адвокаты считают, что единственное нарушение, которое действительно было - это нарушение валютного законодательства при обмене валют, но за это по закону полагается лишь штраф в размере 500 долларов. "Единственная проблема в том, что эта малавийская валюта считается неконвертируемой валютой. Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег", - заключил россиянин.

https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html

https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959222031.html

замбия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, замбия, сша, россия